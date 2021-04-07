Скандал после интервью, которое дали Меган Маркл и принц Гарри продолжается, стали известны новые детали

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Пирс Морган рассказал, что после того, как он раскритиковал Меган Маркл, члены королевской семьи отправили ему сообщения, в которых выразили благодарность за поддержку и "защиту" после скандальных заявлений Меган, об этом информирует издание Daily Mail.

Морган заявил, что со стороны множества людей он почувствовал "мощную поддержку".

56-летний Морган заявляет: "Мне прислали сообщения от имени членов королевской семьи, в которых выражали благодарность за то, что кто-то заступился за них".

Когда у шоумена спросили, были ли это сообщения от "высокопоставленных лиц" он ответил утвердительно. Однако кто именно с ним общался, мужчина не раскрыл.

Известно, что после критических выражений в адрес Меган Маркл, Морган уволился с работы. Журналист заявил, что он ощутил поддержку не только лично, но также его семья. Телеведущий рассказал, что его сыновьям угрожали смертью "так называемые либералы".

В планах у журналиста личное интервью с Меган Маркл и принцем Гарри, на котором он планирует выяснить спорные моменты их заявлений в разговоре с Опрой Уинфри.

Стоит сказать, что заявления Меган о расовой нетерпимости и попытки суицида вызывают "больше вопросов, чем ответов" и для биографа принцессы Дианы Эндрю Мортона, который заявил, что у королевской семьи есть прекрасный опыт обращения к психиатрам, в сложных жизненных ситуациях.

Напомним, что принц Гарри выдвинул новое требование семье после скандального интервью Меган Маркл: «Не отступит, пока не…»

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