Муж примы-балерины и судьи проекта "Танці з зірками" Екатерины Кухар показал комнату их дочки

Как передает Politeka.net, артист балета и бессменный партнер Кухар Александр Стоянов показал, в какой большой комнате живет их дочка Анастасия. Артист снимал сторис с малышкой, которая сидела на огромной кровати. Он предложил ей распечатать подарок от Оли Поляковой.

«Так, сейчас посмотрим на реакцию ребенка. Бусик, мама разрешила подарочек открыть от Оли. Держи. Ты будешь открывать, а я буду снимать», - заявил счастливый отец.

Анастасия распечатала набор косметики от Ольги Поляковой. Малышка справилась с заданием на ура.

«Чувствую, будет война за то, что кому достанется», - подписал видео Стоянов.

Отметим, что комната девочки оформлена в серых тонах. Видно, что в квартире очень аккуратно и прибрано. Настя в момент, когда к ней зашел папа, играла с мягкими игрушками.

Ранее мы писали, что во время участия в шоу «Липсинк баттл» Кухар в шутку обвинила Стоянова в том, что это якобы он советует ей, кого из участников "Танців з зірками" мочить во время эфиров.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» произвела фурор кадрами с талантливой малышкой: «Нелегкий труд…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар откровенно рассказал, как ему живется с судьей "Танців з зірками": "Выносить мозг...".

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: «Это было шикарно…».