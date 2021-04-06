Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов зізнався, що балерина часто виносить йому мозок

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов розповів, як йому живеться з примою-балериною і суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар. За словами артиста, дружина часто виносить йому мозок, але водночас вона дуже турботлива і любляча, а без неї йому некомфортно і самотньо. Все це танцюрист розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Connecting Women".

Пара Стоянова і Кухар разом вже 12 років, і вони весь час поруч – як вдома, так і на роботі. Їх пару називають однією з найкрасивіших в українському шоу-бізнесі, а вони цей статус виправдовують, з'являючись разом на світських заходах і дбайливо ставлячись один до одного. За словами Олександра, Катерина дуже турботлива - вона йому і лікар, і дружина, і коханка. При цьому буває, що сильно виносить мозок.

"Є такий вислів:" куди ж ти зі своїм самоваром?". А мені без самовара некомфортно. Коли мій самоварчик поруч, Я розумію, що у мене завжди все під рукою", – зазначив Стоянов. Він також розповів, що коли їде на гастролі без коханої дружини, то ходить голий, голодний і розгублений. І з одного боку - це відчуття свободи, а з іншого – дуже некомфортно без коханої дружини поруч, яка весь час піклується. Своєю чергою, танцюрист також допомагає Каті, щоб вона не займалася домашніми справами і побутом, а проводила час з ним, їхніми дітьми і відпочивала. "Я роблю її життя, її побут значно легше. Я допомагаю, щоб вона не витрачала час на те, що їй не треба", - резюмував Олександр Стоянов.

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