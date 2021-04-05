Відома українська балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар показала зв'язок між поколіннями артистів

Як передає Politeka.net, не так давно балерина вирішила стати директором Київського державного хореографічного училища, в якому сама колись здобувала освіту. Кухар шокував стан навчального закладу та занепад цілого напряму мистецтва в Україні. Вона вирішила використати свою популярність, щоб допомогти закладу знову стати престижним.

На свіжому фото Кухар позувала з талановитою ученицею училища, показуючи їй, як правильно тримати руки. Артистка повідомила, що навчальний заклад перейменували.

«Вітаю учасників освітнього процесу, працівників Київського державного хореографічного училища з приємною подією! Наше училище перейменовано в Київський державний професійний хореографічний коледж - Kyiv State Ballet College!",- поділилася новиною Кухар.

У коментарях артистці залишили масу приємних відгуків.

"Вітаю дорога, успіхів вам", "Нелегка праця", "Прекрасна", "терпіння вам", "Боже, яка краса, балет це круто", "Катя, тільки вперед", "Міс Грація ділиться величезним досвідом", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар з "Танців з зірками" перетворилася на легкого метелика, неможливо відвести очі:"натхнення".

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