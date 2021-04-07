Известный украинский певец и композитор Макс Барских сразил наповал новым имиджем
Как передает Politeka.net, недавно артист записал громкий дуэт с российской певицей Юлией Зиверт. Вместе с девушкой он выпустил клип на песню "Bestseller", которая довольно быстро стала хитом. Клип был снят в стиле киберпанк, поэтому образы артистов отличались оригинальностью. На свежем снимке Макс предстал в наряде из клипа.
Поклонники были в восторге от резкой смены имиджа и цвета волос. Новый образ многим пришелся по вкусу.
«Танцуй вопреки всему!», - подписал фото Макс Барских.
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В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.
«Под ваши песни и танцуем», «Макс, не пропадай, мы скучаем», «Ооо! Из какого фантастического фильма этот космический красавец? Макс, ты очень крутой танцор, как Майкл Джексон!», «Макс, красавец. Хочется всегда танцевать под твои треки!», «Макс ты прекрасен», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Макс Барских поделился кадрами со съемок клипа, который снимали в пустыни. Поклонники расхвалили идею песни и ее реализацию, над которой трудились настоящие профессионалы.
«Какая сложная и кропотливая работа проделана, зато результат просто бомбический», - пишут люди.
Напомним, что Макс Барских в коже устроил переполох на сцене, заставив фанаток пищать от восторга: «Неземной…».
Как сообщала Politeka, осмелевший Макс Барских в коже взбудоражил кадром с Аланом Бадоевым: "Сделали бутерброд".
Также Politeka писала, что изменившийся внешне Макс Барских довел до мурашек кадрами, как в "Матрице": "Два сумасшедших...".