Совсем другой человек

Известный украинский певец и композитор Макс Барских сразил наповал новым имиджем

Как передает Politeka.net, недавно артист записал громкий дуэт с российской певицей Юлией Зиверт. Вместе с девушкой он выпустил клип на песню "Bestseller", которая довольно быстро стала хитом. Клип был снят в стиле киберпанк, поэтому образы артистов отличались оригинальностью. На свежем снимке Макс предстал в наряде из клипа.

Поклонники были в восторге от резкой смены имиджа и цвета волос. Новый образ многим пришелся по вкусу.

«Танцуй вопреки всему!», - подписал фото Макс Барских.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.

«Под ваши песни и танцуем», «Макс, не пропадай, мы скучаем», «Ооо! Из какого фантастического фильма этот космический красавец? Макс, ты очень крутой танцор, как Майкл Джексон!», «Макс, красавец. Хочется всегда танцевать под твои треки!», «Макс ты прекрасен», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Макс Барских поделился кадрами со съемок клипа, который снимали в пустыни. Поклонники расхвалили идею песни и ее реализацию, над которой трудились настоящие профессионалы.

«Какая сложная и кропотливая работа проделана, зато результат просто бомбический», - пишут люди.

Напомним, что Макс Барских в коже устроил переполох на сцене, заставив фанаток пищать от восторга: «Неземной…».

Как сообщала Politeka, осмелевший Макс Барских в коже взбудоражил кадром с Аланом Бадоевым: "Сделали бутерброд".

Также Politeka писала, что изменившийся внешне Макс Барских довел до мурашек кадрами, как в "Матрице": "Два сумасшедших...".