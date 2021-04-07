Жена известного продюсера и музыканта Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась своими пышными формами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка довольно редко публикует фото и видео. Она практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Впрочем, в последнее время ситуация немного изменилась. Вероятно, на Дарину благоприятно повлиял отдых на Гавайях, куда она отправилась вместе с мужем.

На свежем фото Дарина показала, как воссоединилась с природой. Она стояла в воде недалеко от водопада. Правда, поклонники не смогли оценить красоту природы, поскольку все взгляды были прикованы к фигурке Эрвин. Девушка надела бикини в цвет кожи, поэтому с первого взгляда складывалось впечатление, что она голая.

«Не гонись», - коротко подписала фото девушка.

В комментариях знойной красотке оставили массу приятных слов.

«Афродита», «Ты просто шоколадка», «Идеал женственности», «Шикарная амазонка», «Экзотическая красотка», «И кто это у нас такая сладкая?», «Кроме меня водопад увидел кто-нибудь?))) Он тоже весьма красив», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дарина Эрвин у Александра уже четвертая жена. Пара стала встречаться в 2018 году, а узаконила отношения в 2019 году. Как известно, Эрвин намного моложе Александра.

Напомним, что молодая жена Цекало приспустила кофточку в объятьях "любимого": "Красотка".

Как сообщала Politeka, молодая жена Цекало в мини-бикини сжала свои «персики» и слилась с природой: «Красавица восточная».

Также Politeka писала, что жена Цекало разделась, показав любимые места 60-летнего мужа: «Аж бесит…».