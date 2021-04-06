Дружина відомого продюсера і музиканта Олександра Цекало Дарина Ервін похвалилася своєю неймовірною фігуркою

Як передає Politeka.net, молода художниця і починаюча актриса Дарина Ервін відпочиває разом з чоловіком на Гаваях. Це видно по сторіс в її Instagram, де красуня публікує спільні фото з 60-річним чоловіком, а також кадри з пляжу і готелю, в якому вони зупинилися.

Як відомо, Ервін - четверта дружина велелюбного Цекало. Він одружився з нею в 2019 році. Красуня рідко показує особисте життя з відомим продюсером, але іноді все ж ділиться сімейним щастям з шанувальниками.

На свіжому фото з відпочинку дівчина вирішила показати себе у всій красі. Вона позувала в міні-бікіні, злившись із зеленим листям. Варто відзначити, що у красуні дуже жіночна фігура з м'якими вигинами. Тонка талія і округлі стегна приваблюють чоловічі погляди. Свій пишний бюст вона сильно стиснула і підкреслила ліфчиком.

"Залишила своє серце на Гаваях", - підписала фото Дарина.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Блиск", "вогонь", «красуня», "неймовірний вид", " ти де сховалася?", "Ти супер! Обожнюю тебе», «красуня Східна», "пощастило чоловікові", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що нова дружина Цекало стиснула апетитні "персики" полотном:"уявляю, який Олександр щасливий".

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