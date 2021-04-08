Оказалась не в то время и не в том месте

В результате трагического случая погибла молодая дочь известной артхаусной актрисы, музы европейских режиссеров Екатерины Голубевой

Инне-Марии Бартайте было всего 25 лет. Трагедия произошла 7 апреля в столице Литвы Вильнюсе, пишет "КП в Украине". Девушка ехала на велосипеде, когда в нее врезался автомобиль Hyundai. Водитель легковушки был пьян и даже не сразу заметил, что сбил велосипедистку, притормозившую на перекрестке. Мужчина подумал, что у него лопнуло колесо, и только, выйдя из авто, он понял, что случилось.

Инна-Мария Бартайте

Инна-Мария пошла по стопам своей матери и за свою короткую жизнь успела сняться в семи картинах, в том числе и в фильмах своего отца - известного литовского режиссера Шарунаса Бартаса.

Девушка родилась во Франции, но родители развелись вскоре после ее появления на свет. Инна-Мария погибла через 10 лет после смерти знаменитой мамы, на которую была так похожа. Екатерины Голубевой не стало летом 2011 года, ее тело обнаружили на станции метро в Париже, недалеко от собственного дома.

Обстоятельства таинственной гибели актрисы до сих пор неизвестны. Даже дата ее кончины доподлинно невыяснена. Первое сообщение о трагедии в прессе появилось 18 августа, а по утверждению знакомой Екатерины, в свидетельстве о смерти записано 3 августа. Похоронена Голубева 20 августа на кладбище Пер-Лашез.

Екатерина Голубева

Голубева снималась в России, Украине, Литве и Франции. Культовый режиссер Леос Каракс называл ее своей музой и даже женился на ней. Екатерина известна своей ролью в его картине "Пола Х".

Екатерина Голубева

Кроме того, она снималась в авторских европейских картинах "Я не сплю" Клер Дени, "29 пальм" Брюно Дюмон и у Кирилла Серебренникова в сериале "Ростов-папа".

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