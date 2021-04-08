32-летняя украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», Олеся Стефанко, которая сейчас живет за границей, раскрыла причину своего переезда
Украинская красотка победила на конкурсе "Мисс Украина - Вселенная" в 2011 году, передает Politeka.net. Далее Олеся отправилась представлять нашу страну на шоу «Мисс Вселенная 2011», где заняла второе место, став «Первой вице-мисс Вселенная».
С 2014 года девушка работает моделью в Нью-Йорке, куда переехала. Стефанко стала учиться на искусствоведа. А в 2016 году она вышла замуж за выходца из Беларуси Сергея Алисеенко, IT-специалиста.
В своем недавнем посте красотка похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме. Звезда позировала, сидя на подоконнике, откинувшись назад, сверкая стальным прессом.
В подписи "Вице-Мисс Вселенная" рассказала о своем переезде в США и причину такого решения.
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"Раньше я жила в очень осуждающем обществе, где другие знают, что вам следует делать, как вы должны выглядеть и что лучше носить.
Переезд в США был для меня большим глотком свободы. Впервые в жизни я не почувствовала давления, чтобы вписаться в чью-то рамку. И это то, что я буду хранить при себе, пока живу 🤍 Просто мысли 🤗
Кстати, какое фото вам нравится - черно-белое или цветное?", - написала Стефанко.
Публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев:
«Да, это абсолютная правда об Украине 😂», «О да! Я из того же общества! Теперь я чувствую облегчение 😅😅», «Я смотрю, что у вас было также, как у меня, я тоже из Украины".
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