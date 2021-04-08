Известная телеведущая и блогер Леся Никитюк разместила новое видео, показав, как изуродовала свое лицо, не помогают ни фильтры, ни маски
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм известная телеведущая часто публикует видео и фото, где делится кадрами своей жизни. В этот раз Леся решила поговорить с поклонниками сразу после утреннего душа, показав, как испортила свое лицо.
"Ну, что вам еще рассказать. У меня короче, что-то выскочило на лице, и я постаралась решить этот вопрос иголочкой, и сделала еще хуже. Теперь вот, заживаю. Маска даже в Инстаграм не помогает. Ни маска, ни фильтр...", - пожаловалась то ли на себя, то ли на Инстаграм звезда.
При этом Леся надвинула рукой волосы на раненное место, однако и волосы не смогли скрыть дефект.
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Стоит сказать, что на видео видно, что Леся немного изменила свою прическу, подровняв кончики и сделав челку, девушка прекрасно выглядит, однако небольшой изъян, видимо, ей самой не дает покоя.
Ранее Леся Никитюк поделилась кадрами своего дома, где живет вместе с Рафиком. Леся показала свое рабочее место и комнату, которую называет "детской", где проживает ее песик. Там у песика игрушки, коврик и много всяких интересностей.
Напомним, что телеведущая Леся Никитюк похвасталась интерьером стильного жилища, засветив детскую: «Кто там спрятался?»
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