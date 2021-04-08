Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко рассказала о потере самого дорого человека

Как передает Politeka.net, в интервью программе "Позаочі" на YouTube звезда поделилась наболевшим, оказалось мама Алены в течение десяти лет болела неизлечимой болезнью, о которой не знали даже самые близкие.

В интервью Шоптенко рассказывала о маме, которая воспитывала ее в строгости, приучала к дисциплине, звезда рассказала, что мама стала тем человеком, благодаря кому Алена сформировалась как личность и достигла того, что имеет.

О болезни мама Алены не признавалась, и теперь дочь жалеет об этом, не сдерживая слез знаменитая хореограф рассказывает:

"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это делала. Как жаль".

Звезда рассказала, что мама болела в течение 10 лет неизлечимой болезнью лимфолейкозом – это заболевание крови. Она проходила лечение, однако болезнь переросла в лимфому. Когда мама Алены Шоптенко об этом узнала, то опустила руки. Алена рассказывает

"Она увидела это и сказала: "Ну все, мне конец". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", – признается Шоптенко.

Также Алена рассказала, что в январе прошлого года, когда маме хореографа исполнилось 70 лет, подарила семейную фотосессию, и это были последние фото, где она выглядела так, как ее запомнила дочь. Потом женщина просто сгорела и через два с половиной месяца мамы знаменитой танцовщицы не стало.

"Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла", – сообщила хореограф.

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