Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес много времени проводит в спортзале

Рельефное тело Дженнифер Лопес служит предметом восхищения для многих на протяжении долгих лет, а в свои почти 52 года (у звезды день рождения уже в июле) артистка способна показать настоящий мастер-класс по похудению. Так как Лопес отказывается от диет и предпочитает здоровую пищу, она всегда находится в одном весе.

Чтобы поддерживать его, звезда приходится заниматься в спортзале без притворства. Однажды Дженнифер даже напугала кадром из зала, показав, как устает там после занятий. Тем не менее, артистка выглядит замечательно именно благодаря этому. В частности, в ярко-желтом костюме после тренировок с блестящим лицом Лопес выглядела даже моложе обычного.

Плоский живот – полностью заслуга питания и спортивных танцев с йогой и тренировками. При этом пить много воды — главное правило Джей Ло: до, после и во время тренировок актриса постоянно пьет воду.

Во всем, что касается питания, Дженнифер не дает себе никаких поблажек. Певица давно отказалась от фастфуда, полуфабрикатов и быстрых углеводов. Ее питание построено на продуктах с высоким содержанием белка.

Как можно заметить, специально для фотосессии Лопес примерила несколько ярких нарядов, которые восхитили поклонников своей удачливость. Телесный купальник, пляжный лук из белой майки и голубых джинс или даже кружевное белье с блузкой из натурального шелка – все это удивительно подошло к фигуре Лопес.

«Королева 🔥; Легко обошла всех, даже блестит🔥; До тех пор, пока ничего интересного не будет, не буду переключать страницу😞; Это определенно ваше призвание в жизни💙; Ваша улыбка - это все🥺😩; Надеюсь, вы прекрасно провели время💛; ох, проказница Джен; Прекрасная королева 😍Вторая картинка - это все !!! Ты такой потрясающий человек🔥; Самый красивый 😍; Как ты можешь быть таким идеальным человеком? 🥺 ♥ ️», - отвечают фанаты.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".