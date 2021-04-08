Украинские зрители с трепетом наблюдают за тем, как проходят состязания на шоу "Голос країни", в последнем єфире поразил дуэт Олега Винника и его подопечной Виктории Гнатюк, исполнивших песню Роксолана
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм на официальной странице певца появилось видео исполнения "Роксоланы". "Дует Олега Винника и Виктории Гнатюк на нокаутах Голосу країни", - подписали видео авторы паблика, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
Номер вызвал воодушевление у всех - и у звездных тренеров, их советников, одним из которых был Дан Балан, и у других участников шоу, которые на первых нотах прокомментировали: "Вот это она прославится! Все, она отдалась!".
Олег Винник вышел на сцену, и пара стала петь, с первых нот захватив внимание слушателей. Коллеги-конкуренты, и тренеры и даже Дан Балан были поражены исполнением популярной песни.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
"Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"
"На первом фото не Настя?": Каменских перестали узнавать после "бегства" от Потапа
Пенсии и соцвыплаты будут начислять по-новому, в Минсоце раскрыли, что изменится: "Только 4 категории..."
Тина Кароль взбудоражила видом в "дешевом" платье за 37 тысяч гривен: "Это курс реабилитации сына..."
В комментариях написали множество приятных слов адрес исполнителей:
"Это было -КРУТО!!!До мурашек...до слёз...", "Це було чудово знову почути Олега Винника!!!", "Продовжую далі дивитись.", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 класс бомба", "Надзвичайно чуттєво. 🤭Супер круто Браво.", "Как же уже хочется на концерт", "Це було , дуже чутливо , аж до мурашок пробило ніжно душевно 😍", "простоБраво Маестро! Це був дуже суперово крутий виступ мега бомбастичний", "В мене аж мурахи по тілу пробіжали 😮😮😮", - написали поклонники Винника.
Напомним, что Олег Винник оказался между двух огней, Кароль с Дорофеевой не пощадят: "За патлы...".
Как сообщала Politeka, странное поведение Дана Балана за кулисами "Голосу країни" вызвало вопросы: "Такое чувство, что он под....".
Также Politeka писала, что Олег Винник разоткровенничался о личном и уходе со сцены: "Уже ничего не поможет".