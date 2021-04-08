Украинские зрители с трепетом наблюдают за тем, как проходят состязания на шоу "Голос країни", в последнем єфире поразил дуэт Олега Винника и его подопечной Виктории Гнатюк, исполнивших песню Роксолана

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм на официальной странице певца появилось видео исполнения "Роксоланы". "Дует Олега Винника и Виктории Гнатюк на нокаутах Голосу країни", - подписали видео авторы паблика, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Номер вызвал воодушевление у всех - и у звездных тренеров, их советников, одним из которых был Дан Балан, и у других участников шоу, которые на первых нотах прокомментировали: "Вот это она прославится! Все, она отдалась!".

Олег Винник вышел на сцену, и пара стала петь, с первых нот захватив внимание слушателей. Коллеги-конкуренты, и тренеры и даже Дан Балан были поражены исполнением популярной песни.

В комментариях написали множество приятных слов адрес исполнителей:

"Это было -КРУТО!!!До мурашек...до слёз...", "Це було чудово знову почути Олега Винника!!!", "Продовжую далі дивитись.", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 класс бомба", "Надзвичайно чуттєво. 🤭Супер круто Браво.", "Как же уже хочется на концерт", "Це було , дуже чутливо , аж до мурашок пробило ніжно душевно 😍", "простоБраво Маестро! Це був дуже суперово крутий виступ мега бомбастичний", "В мене аж мурахи по тілу пробіжали 😮😮😮", - написали поклонники Винника.

Напомним, что Олег Винник оказался между двух огней, Кароль с Дорофеевой не пощадят: "За патлы...".

Как сообщала Politeka, странное поведение Дана Балана за кулисами "Голосу країни" вызвало вопросы: "Такое чувство, что он под....".

Также Politeka писала, что Олег Винник разоткровенничался о личном и уходе со сцены: "Уже ничего не поможет".