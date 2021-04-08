Певец Дан Балан стал объектом жарких обсуждений - без Тины Кароль не обошлось

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летнего молдавского певца в Инстаграм опубликовали любопытный фрагмент из мини-интервью с ведущим "Голосу країни" Славой Деминым (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так как публику вот уже который год интересует тема отношения Дана с Тиной (его бывшей коллегой по "Голосу"), естественно, у него первым делом спросили, был ли он рад встретиться с "зазнобой".

Балан с загадочной улыбкой на лице ответил, что был "бесконечно рад ее увидеть". Также Демин в шутку спросил, куда артист поцеловал Кароль, в правую или левую щеку.

"Куда захотелось, туда и поцеловал", - нашелся, что ответить Балан.

Вместе с тем публику озадачило странное поведение певца, в особенности мимика. В комментариях начали рассуждать, что Дан был не совсем трезв во время записи интервью.

"Он действительно на интервью у Дёмина после эфира был под чем-то..."

"А что у него с мимикой )? Ну блин такое чувство, что он под чем-то!" - "он бухарь"

"Мне одной показалось, что он частенько подшофе или ещё под чем?"

"Он бухой и у него сушняк, а тут ещё и вопросы неудобные)))сочувствую..."

"😢Жалкое зрелище"

"Нельзя было нормально задавать вопросы? Им лишь бы про Тину спросить. Выкрутился, но видно по нему, как задрали его уже этими вопросами"

"Видно, что Дан любит Тину, но к сожалению она видит в нем хорошего друга, это мое личное мнение. Если Тина не ответит взаимностю, то любовь перегорит"

"Реально пьяный или обкуренный. У нас в доме живёт сосед алкаш, когда он вгашеный, у него мимика один в один, как у Дана в этом интервью.😂"

Напомним, Дан Балан рассекретил своего "малыша" на "Голосі країни", удивив даже Тину Кароль: "Да, пап...".

Как сообщала Politeka, Балан, Кароль и Винник устроили "разборки" на "Голосі країни", кадры любовного треугольника: "Как еще рейтинги спасать".

Также Politeka писала, что Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".