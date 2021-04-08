Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников соблазнительным фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда показала фанатам пикантный кадр, на котором появилась во всей красе.

Как видно, на новом фото Леся запечатлена в тусклой комнате, она устроилась на кровати и кокетничает с фотографом. Перед камерой красотка появилась в обольстительном образе – на ней стильные серые джинсы, которые она как будто подтягивает, и короткий атласный топ без бретелей небесно-голубого насыщенного оттенка. Волосы телезвезды выпрямлены и распущены, похоже, она недавно подстриглась, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Никитюк ничего не написала, оставила лишь несколько эмодзи-бабочек. А поклонники тут же принялись обсуждать ее новый образ, засыпая комплиментами в комментариях. "Вау", "Волосы просто нереально красивые. Леся, ты зажигалка", "Прекрасна", "Леся, расскажите в прямых эфирах или историях о секретах своей стройности", "Красота", "Супер", "Красотка","Аж летом запахло", "Безупречна", "Богиня", - пишут в комментариях к фото Леси.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".