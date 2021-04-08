Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников соблазнительным фото в соцсети
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию поклонников, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда показала фанатам пикантный кадр, на котором появилась во всей красе.
Как видно, на новом фото Леся запечатлена в тусклой комнате, она устроилась на кровати и кокетничает с фотографом. Перед камерой красотка появилась в обольстительном образе – на ней стильные серые джинсы, которые она как будто подтягивает, и короткий атласный топ без бретелей небесно-голубого насыщенного оттенка. Волосы телезвезды выпрямлены и распущены, похоже, она недавно подстриглась, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Никитюк ничего не написала, оставила лишь несколько эмодзи-бабочек. А поклонники тут же принялись обсуждать ее новый образ, засыпая комплиментами в комментариях. "Вау", "Волосы просто нереально красивые. Леся, ты зажигалка", "Прекрасна", "Леся, расскажите в прямых эфирах или историях о секретах своей стройности", "Красота", "Супер", "Красотка","Аж летом запахло", "Безупречна", "Богиня", - пишут в комментариях к фото Леси.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Кароль после танца с Даном Баланом решилась представить своего "хорошего парня": "Это усы?"
Осадчая засветила свою белоснежную кухню, на которой колдует для Горбунова и детей: "Не смешите..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" в кружевном корсете решила показать, какой шалуньей выросла: "Мамина копия"
"На первом фото не Настя?": Каменских перестали узнавать после "бегства" от Потапа
Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".
Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".
Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".