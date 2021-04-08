Герой шоу "Холостяк 11", бизнесмен Михаил Заливако устроил настоящие дерзкие игры с девушками, раздевшись перед камерами

Не так давно в сети появился новый ролик-анонс к будущему выпуску, в котором Холостяк снова будет покорять девушек внешним видом. А еще умудрится обескуражить выходкой – мужчина попросит участниц не краситься. Также Михаил успеет изучить профили в Инстаграмах девушек.

«Листаешь, а там попа, попа, попа…», — разочарованно прокомментирует Заливако в ролике. Отметим, судя по анонсу, пройдет свидание, во время которого девушки и Миша перевоплотятся в спасателя и утопающего.

Не обойдется и без пикантных моментов из-за выходок девушек, желающих сближения.

«Холостяк продолжает удивлять и девушек, и зрителей. Самое шокирующее прощание на проекте…» - сказано в подписи к ролику.

«Неужели Гриша уедет домой?🤔; Но это же нарезки, ой-йой, что будет; На полу в красном купальнике и с Силой целовалась это кто была? Юля или Джесика?; Я думаю это была Зайка🔥Так как он самом захотел её поцеловать; Вам оскар надо давать каждую неделю за лучшую нарезку🐸; Зайка уйдет, я думаю...; Хпхп наверно как с Даной в прошлом сезоне , поцеловались по обнимались и пока 😂».

Как можно заметит, Заливако шаг за шагом движется к финалу шоу, прощаясь с девушками, которые не смогли его зацепить. В каждом эфире зрители «Холостяка» постепенно узнают Заливако, особенности его характера. Отметим, что Заливако стал любимцем публики практически сразу после того, как его представили новым «Холостяком». Сейчас за жизнью мужчины в Инстаграм, который ранее он активно не вел, следят более 70 тысяч людей.

Свежие сторис Михаила напугали поклонников. На фото он засветил руку с ранами на запястье. Красные пятна выглядели ужасно. Впрочем, похоже, холостяка это не тревожило.

«Цепи таки цепи. Ноги такие же», - подписал он фото.

Напомним, что "Холостяк" Заливако покрасовался накачанным телом, показав, за что сражаются девушки: "Любуешься собой, как павлин".

Как сообщала Politeka, разгневанный "холостяк" Заливако ошарашил девушек новым жестким условием: "Я прям офигел!".

Также Politeka писала, что у "Холостяка" Заливако появились первые фаворитки после нового эфира: "Одна кислая, вторая зайка и...".