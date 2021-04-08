Популярная украинская певица и победительница «Евровидения» Джамала покорила поклонников женственным видом в роскошном розовом платье

Как сообщает Politeka.net, певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала о своих любимых фильмах и сериалах из недавно просмотренных. Однако, несмотря на такую тему поста, проиллюстрировать его певица решила своим фото.

На нем Джамала позирует в элегантном вечернем платье ярко-розового цвета. Обтягивающий наряд с глубоким вырезом и украшением в виде цветка выгодно подчеркивает природную красоту артистки, а спадающая с одного плеча лямка делает образ немного игривым и соблазнительным.

Джамала сидит в плетеном кресле и томно смотрит куда-то в сторону. Ее волосы собраны в высокую прическу, а макияж с розовой помадой отлично сочетается с платьем.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.

«Снова зрелая», «Снова молодая», «Ой», «Красоточка», «Когда находите время смотреть фильмы? Хотя, если бы у нас был бы повар и уборщица, то и у нас с мужем оставалось время на просмотр фильма», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джамала решила показать, какое преображение ей пришлось однажды пережить ради съемок.

На фото певица предстала в образе, в котором ее очень сложно узнать. Вместо роскошных темных волос на плечи Джамалы спадают блондинистые локоны.

Напомним, Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала дала жару в блестках и крупной сеточке, впечатлив заводными движениями: "Видела такое только в...".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss устроила "разборки" с Джамалой после проигрыша: "Я покажу, кто тут главная".