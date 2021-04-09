Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки, похвастался кадрами с Барселоны

Недавно стартовал новый юбилейный сезон программы о путешествиях "Орел и Решка", в котором покорять города и страны отправили 10 пар знаменитостей. Звездными участниками трэвел-шоу также стали Верка Сердючка и ее мама, которую играет Инна Белоконь. Они побывали в испанской Барселоне.

Как сообщает Politeka.net, новые кадры путешествия появились на странице Сердючки в Instagram, и были бурно встречены пользователями Сети. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Сердючка и ее мама запечатлены на фото в сиреневых свитшотах и шортах, надетых на белые колготы.

«Любов моя», - отреагировала на кадры телеведущая Леся Никитюк, которая получила широкую популярность благодаря съемкам в этом трэвел-шоу.

«Шорты - огонь!🔥», «Как всегда тетя Мотя рулит», «Вы великолепны всегда и везде», «Верка и её мама-легенды❤», «Моя любовная любовь 😍😍😍😍😍 Обожаю, Верка», «Андрей Вы чудо. Люблю Вас за талант», «Прелесть сиреневенькая, обожаю», «Какие же классные😂», «Вера - супер стар👌, а Мамуся как всегда огонь», - пишут в комментариях.

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