37-летняя Светлана Лобода отмечает десятилетие старшей дочери Евы

Как передает Politeka.net, девочку с днем рождения поздравила бабушка – мама Светланы Лободы – Наталья. На своей странице в Инстаграм она сделала пост по такому случаю и показала фото.

Наталья и маленькая Ева запечатлены в легких белых платьях на фоне воздушных шаров.

«Почему сегодня такой прекрасный день, а у нас праздничное настроение? Это потому, что сегодня свое десятилетие празднует самая чудесная девочка на Земле, наша внучечка Евангелинка! Милая именинница, поздравляем тебя с этим волшебным праздником! Он волшебный потому, что сегодня ты стала старше, это твой первый настоящий юбилей. А значит, сегодня ты можешь загадать любое желание, даже самое-самое заветное, и знай – оно непременно исполнится. 😎Счастья тебе, улыбок и смеха! 😄С днём рождения!!!❤ Твои дедушка и бабушка! Любим тебя!» - написала Наталья.

В Сети присоединяются к поздравлениям. Также в комментариях отметили, что Евангелина очень похожа на свою мать.

«Поздравляю Еву с Днём рождения !!! 🎉🌹💋Пусть она будет здорова , успехов ей в учебе и пусть радует своих родных ! Она так похожа на Светлану!», «С Днём Рождения миленькой принцессы❤️❤️❤️ Копия мамы», «С Днём Рождения, принцесса», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Светлана Лобода рассказала, что несмотря на меры предосторожности, подхватила вирус и теперь вынуждена сидеть в самоизоляции и лечится.

Напомним, скромница-сестра Лободы показала редкое фото рядом с мужем: неожиданные кадры.

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