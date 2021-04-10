Продюсер Оли Поляковой и многих других звезд Михаил Ясинский высказался о проблемах в украинском шоу-бизнесе

Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер Михаил Ясинский в интервью в программе "Слава+" откровенно рассказал о том, какие проблемы есть в украинском шоу-бизнесе. По его словам, в этой индустрии нет баланса и налаженного взаимодействия между артистами, радиостанциями и телеканалами. Также он отметил, что крупные телеканалы в нашей стране сильно политизированы и просто не умеют "растить" звезд. Также в разговоре со Славой Деминым Ясинский рассказал, почему в свое время песни Олега Винника не крутили по радио.

"Не хотели Винника долгое время ставить на радио, не хотели его крутить по телевизору. Мы разговаривали тогда, он говорит, мы залы собираем, а нас нигде нет. Он по пять Дворцов спорта собирал, а когда спросишь кого-то – "Мы не знаем, кто такой Винник". Все знают, а сказать об этом как-то неудобно. Это что? Это и есть "комплекс меншовартости". Мне, откровенно говоря, стыдно...", - рассказал Ясинский.

Также он поднял тему того, что телеканалы не берут даже артистов первого эшелона в свои эфиры. "Чтобы попасть на телевизионный музыкальный канал, который рассчитан на определенную аудиторию и на определенного рекламодателя, они не берут в эфир то, что реально надо многим людям. Ну не берут они такую музыку. И в итоге, большие артисты для широкой аудитории, которым нужно снимать понятные, простые, внятные клипы, начинают снимать какую-то чушь малолетскую. Потом зритель смотрит и думает: "Он, кажется, с ума сошел!". А потом они не идут на его концерт", - возмущается продюсер.

Михаил Ясинский также считает, что в Украине нужно строить и развивать собственную поп-культуру, и делать это нужно через взаимосвязь телеканалов, радиостанций и артистов. Пока что он называет украинский шоу-бизнес стихийным рынком.

"Поменять модель, при которой мы создаем звезд, никто не хочет. Я как-то собрался с этими телевизионщиками. Говорю им, ребят, получится, что через пару лет у вас никого здесь не останется. Кто такая звезда для украинцев? Почему десять лет надо светиться в телике? Потом заходишь в тренды YouTube, а там попробуй найти украинского артиста", - отметил продюсер.

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