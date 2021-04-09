Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, покрасовалась в шикарном купальнике и пошалила язычком на пляже

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Николь решила разогреть поклонников, разместив горячий кадр с пляжа. Модель предстала в открытом купальнике, который задрался, приоткрыв вид на лишнее.

Девугка сделала селфи стоя на песке, прикрыв лицо баночкой от написка, и высунув шаловливый язычок. "Вернись, мой любимый напиток", написала модель.

Девушка всегда вызывае у поклонников множество восторженных эмоций, которые так и хочется выплеснуть в колонку комментариев. Этот раз не стал исключением, и шикарную красотку засыпали комплиментами, воспевая красоту, молодость и идеальную фигуру Николь.

"Нереальная красота 😍🔥", "Olala 🔥🔥🔥🔥", "Любовь❤️❤️❤️❤️", "Горячо", "Нужен холодный чай", "Ах этот наряд 🔥", "Лучший напиток на свете🤤", "Фантастическая девочка! 🔥🔥🔥", "Действительно красива! Какой бренд вашей одежды?", "Нико, дорогая, не обязательно есть волосы сразу", - откликнулись фанаты.

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