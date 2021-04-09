Жена музыканта и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила пикантным видом

Как передает Politeka.net, молодая актриса и художница закрутила роман с известным продюсером в 2018 году, а уже в 2019 году пара сыграла свадьбу в США, где сейчас и проживает. Дарина почти на 30 лет моложе своего известного мужа, но, похоже, влюбленных это не смущает.

Эрвин редко публикует фото у себя в соцсетях, но те немногочисленные снимки, которые она выкладывает, говорят о том, что у Цекало с женой полная гармония.

На свежем фото, которое девушка опубликовала в Инстаграм, она предстала в весьма неприличном виде. Эрвин сделала селфи, захватив свой пышный бюст, который так и норовил выпасть из купальника. Зона декольте выглядела очень пикантно.

«Просто хотела сказать, как отчаянно скучаю по твоему теплу, Солнце», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как Вы мне нравитесь!», «У вас красивое тело и улыбка», «Сногсшибательная, как всегда», «Это так горячо», «Ты сама солнце! Такая красивая», «Какая афигенная, представляю, как Сашок счастлив, такая красотка, и видно что талантливая, умная добрая, Будьте Счастливы», «Идеальная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что молодая жена Цекало взбудоражила размером декольте в обнимку с новым любимцем: "Боже...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Цекало в невидимом бикини воссоединилась с природой: «Шикарная амазонка».

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