Дружина відомого продюсера і музиканта Олександра Цекало Дарина Ервін похвалилася своїми пишними формами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня досить рідко публікує фото і відео. Вона практично нічого не розповідає про своє особисте життя. Втім, останнім часом ситуація трохи змінилася. Ймовірно, на Дарину сприятливо вплинув відпочинок на Гаваях, куди вона вирушила разом з чоловіком.

На свіжому фото Дарина показала, як возз'єдналася з природою. Вона стояла у воді недалеко від водоспаду. Правда, шанувальники не змогли оцінити красу природи, оскільки всі погляди були прикуті до фігурки Ервін. Дівчина одягла бікіні в колір шкіри, тому з першого погляду складалося враження, що вона гола.

"Не женися", - коротко підписала фото дівчина.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Афродіта", "ти просто шоколадка", "ідеал жіночності", "шикарна амазонка", "екзотична красуня", " і хто це у нас такий солодкий?", "Крім мене водоспад побачив хто-небудь?))) Він теж дуже гарний», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дарина Ервін у Олександра вже четверта дружина. Пара стала зустрічатися в 2018 році, а узаконила відносини в 2019 році. Як відомо, Ервін набагато молодше Олександра.

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