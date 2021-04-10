Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как выгоняет свою дочь из постели, а затем поделилась кадрами их совместной домашней тренировки

Как сообщает Politeka.net, Полякова поделилась забавными домашними видео в своем Инстаграм. Певица решила провести субботний день с пользой, и начала его с тренировки. Однако, заниматься одной ей не захотелось, поэтому артистка решила приобщить с занятиям спортом свою 16-летнюю дочь Машу.

Полякова сняла на видео, как заходит в комнату, где ее дочь лежит на кровати.

«Я хочу, чтоб моя дочечка пошла заниматься со мной спортом. А она не хочет! Уговорите ее», - обращается певица к зрителям.

В это время недовольная Маша начинает возмущаться из-за того, что мать пытается вытащить ее из постели.

«Я только что встала, женщина! Дай хотя бы переодеться, умыться и зубы почистить», - наконец соглашается Маша.

Затем певица опубликовала видео с самой тренировкой, где они с дочкой качают разные группы мышц. При этом звезда активно поучает свою дочь, показывая ей, как правильно делать упражнения.

«Девчонки, не забываем, что скоро лето! На локдауне идеальное время, чтобы привести свое тело в порядок и втянуться в процесс тренировок!», - подписала ролик Полякова.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Олечка, огромное Мерси за массаж и зарядку!», «А зачем пассивную агрессию к ребёнку применять? Ей точно на пользу пойдёт?», «Этому ленивому подростку нужно на ведро меньше жрать, без этого тренировки не помогут», «Моему восторгу нет придела и естественно, смотря на вас девчонки, понимаю, что эта тренька супер», - пишут люди.

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