Пьяный сын экс-депутата лишил жизни 25-летнюю актрису
Трагедия произошла в столице Литвы Вильнюсе, когда молодая артистка Инна Мария Бартайте передвигалась по городу на велосипеде. В нее врезался автомобиль, водитель которого был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на все усилия медиков девушка скончалась от травм. Ей было всего 25 лет. Об этом сообщает информационный портал
Позже выяснилось, что виновником аварии стал сын бывшего депутата литовского Сейма и министра Кястутиса Даушкиса Миндауглас.
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Отмечается что Инна Мария Бартайте была дочерью российской актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Она родилась в 1996-м году в семье.
Девушка пошла по стопам матери и с раннего детства стала сниматься в кино.
Впервые она сыграла в 8-летнем возрасте - в "Образах Европы". Далее - главные роли в картине "Покой нам только снится", "День Сенеки", "Записки из подполья", "Мой легионер" и "Уолден".
В тоже время ее мать Екатерина Голубева –также погибла 10 лет назад при невыясненных обстоятельствах.
Тело 45-летней актрисы было найдено на станции метро в Париже. По одной версии, смерть Голубевой была насильственной, по другой - суицид.
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