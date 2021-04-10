Пьяный сын экс-депутата лишил жизни 25-летнюю актрису

Трагедия произошла в столице Литвы Вильнюсе, когда молодая артистка Инна Мария Бартайте передвигалась по городу на велосипеде. В нее врезался автомобиль, водитель которого был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия медиков девушка скончалась от травм. Ей было всего 25 лет. Об этом сообщает информационный портал Zmones .

Позже выяснилось, что виновником аварии стал сын бывшего депутата литовского Сейма и министра Кястутиса Даушкиса Миндауглас.

Отмечается что Инна Мария Бартайте была дочерью российской актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Она родилась в 1996-м году в семье.

Девушка пошла по стопам матери и с раннего детства стала сниматься в кино.

Впервые она сыграла в 8-летнем возрасте - в "Образах Европы". Далее - главные роли в картине "Покой нам только снится", "День Сенеки", "Записки из подполья", "Мой легионер" и "Уолден".

В тоже время ее мать Екатерина Голубева –также погибла 10 лет назад при невыясненных обстоятельствах.

Тело 45-летней актрисы было найдено на станции метро в Париже. По одной версии, смерть Голубевой была насильственной, по другой - суицид.

Напомним, ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известной советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Звезда до последнего..."

Также Politeka писала, что ушла из жизни легендарная актриса-красавица, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет очень не хватать всем"