Популярная украинская певица Ольга Цибульская подразнила поклонников пикантным образом на новых фото и предложила им необычную игру

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Цибульская обратилась к своим подписчикам, предложив им поучаствовать в своеобразном конкурсе. Так, певица написала несколько строчек песни и предложила людям ее продолжить.

«Возможно именно твоя версия станет хитом», - написала Цибульская.

Этот пост она сопроводила своими новыми фото. На снимках красотка предстала в кокетливом образе. Так, она стянула с себя домашнюю кофту, но оставила ее на руках и прикрыла ей обнаженную грудь. При этом плечи и ключицы красотки остались открытыми. Цибульская приставила палец к губам, закрывая подбородок, который она недавно разбила.

Прическа певицы выглядит немного растрепанной, однако это делает ее образ только еще более милым.

Поклонники тут же принялись комментировать пост и предлагать свои варианты продолжения песни.

«Уааау! Красотка!», «То сразу меня забери», «Какая классная», «Крутой образ», «На фото – Мавка», - пишут люди.

Отметим, что ранее Цибульская попала в неприятную ситуацию, когда гуляла с сыном на улице. Певица решила покататься на самокате, не справилась с управлением и упала. Неудачное падение привело к травмам – артистка повредила колено и подбородок.

Из-за этого звезда перенесла съемки своего клипа.

Напомним, разбившая лицо Цибульская приходит в себя после полученных травм, кадры поражают: «Терпеть не могу себя…».

Как сообщала Politeka, Олю Цибульскую настигло несчастье, певица разбила лицо прямо перед съемкой: "Кто не рискует…".

Также Politeka писала, что раздетая Цибульская предалась наслаждению в ванной, показав пикантные кадры: "Девочки, такие девочки".