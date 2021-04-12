Известная украинская модель Инна Горячковская, которая обладает 15-м размером, показала, как проводит время в Мексике

Как пишет Politeka.net, Инна Горячковская продолжает строить карьеру модели и постоянно радует украинцев новым контентом. Звезда уже некоторое время отдыхает в Мексике и показывает, как сейчас хорошо в Южной Америке, восхищая фанатов интересными снимками.

В этот раз Инна поделилась кадром, где позировала в небольшом купальнике на берегу моря. Звезда дополнила образ шляпой, наслаждаясь горячими лучами солнца.

"Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря", - написала красотка под фото.

"Боже мой, как привлекательно", "Красивое пузо", "Инна. Только не сгори на солнце. Люблю твой позитив".

Сообщалось, что украинская модель Инна Горячковская поделилась пикантным селфи.

"Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем", - поразмышляла Инна в подписи к посту.

На кадре пышнотелая красавица предстала в прозрачном халате-пинюаре красного цвета, чем осчастливила мужскую половину своих поклонников.

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