Популярная артистка, выступающая в паре с Веркой Сердючкой, безмолвная Геля ошарашила видом на Липсинк Батле

Как передает Politeka.net, в паблике соцсети Инстаграм посвященному новому шоу "Липсинк батл" показали отрывок из выступления продюсера и ведущего Дмитрия Танковича, которому достался образ легендарной Верки Сердючки,

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Танкович предстал перед аудиторией в сценическом образе Верки - в серебристом костюме и с огромной звездой на голове. Дмитрий пародировал хит Верки Make it rain Champagne. Поддержать знаменитого продюсера пришли жена и дети, а также актриса Радмила Щеголева, которая была парой в выступлениях Верки Сердючки на "СВ шоу".

В паблиук пишут: ""Липсинк Батл" посетила легендарная Геля, много лет она была неизменной спутницей Верки Сердючки в "СВ-шоу". Актриса сделала Дмитрию неожиданное предложение: поехать вместе с ним на гастроли, если он будет вторым составом выступать в образе Сердючки!".

Ведущие Липсинка заявили, что выросли на ее коротких мини-юбках, ботфортах и шутках Сердючки, которые девушка безусловно подчеркивала своим внешним видом.

Касательно выступления Дмитрия, Радмила заявила, что поражена, и предложила Танковичу отправится выступать "Веркой Сердючкой" вторым составом вместе с ней:

"Дмитрий, не останавливайтесь! Вера, я так понимаю, очень мало выступает, а нем ее не хватает!"

На такое предложение Дмитрий пытался заявить, что-то о несправедливости, однако Радмила сказала, что несправедливо, это если без нее.

Стоит сказать, что Радмила очень изменилась, девушка надела серую рубашку, оранжевую юбку-миди, и серые лодочки-туфли.

Поклонники обсуждая появление Гели отметили, что актриса чересчур изменилась с тех времен, как ее помнят поклонники. "Ого как она изменилась с тех времен!", - отметили в комментариях.

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