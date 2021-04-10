73-летюю легендарную украинскую певицу Софию Ротару решили скопировать в популярном проекте "Липсинк Батл"
Певица за много лет творчества уже стала человеком, которому хочется подражать, передает Politeka.net. Звезда покорила поклонников не только своим чарующим голосом и хитами, но также неувядающей красотой.
Завоевав огромную любовь публики, неудивительно, что легенду хочется копировать, а некоторым хоть раз примерить ее образ. Так, в шоу "Липсинк батл" Ротару решила скопировать актрису из сериала "Папик" Дарья Петрожицкая.
На фото, размещенном в группе проекта, сравнили "оригинал" с "копией". София Михайловка предстала в голубой кофте, привлекая своей улыбкой, а Дарья - в образе певицы, который та носила в 80-х годах. Петрожицкая позировала с пышными кудрями и в блестящем наряде.
"Уже сегодня тебя ждет батл двух украинских актрис - звезды сериала «Папик» Даши Петрожицкой в образе Софии Ротару и легенды украинского кино - Ольги Сумской.
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Как тебе перевоплощения @petrozhitskaya?", - написали авторы поста.
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Напомним, на шоу "Липсинк батл" пародируют разных звезд. Главная задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. А далее объявляют победителей.
Участниками программы уже были: Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Леся Никитюк и другие звезды.
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