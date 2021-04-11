Украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, как получает райское наслаждение
Как передает Politeka.net, Никитюк активно ведет свой блог, где за ней наблюдают почти 4 миллиона подписчиков. Телеведущая показывает не только свое творчество, но и повседневные дела.
У себя в сторис в Инстаграм звезда показала, как проходит сеанс тайского массажа. Эпатажная Леся не постеснялась снять себя прямо во время сеанса массажа, когда она раздетая лежала на кушетке.
«И конечно, и конечно Лесюне полагается массаж», - пропела счастливая Никитюк.
Следующая сторис получилась весьма откровенной, особенно, учитывая актерский талант Леси. Она снимала, как ей делают массаж, а сама издавала охи и ахи. Было видно, что телеведущая релаксирует на полную.
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«О дааа…Это фантастика», - промычала удовлетворенная звезда.
После красотка записала видео в раздевалке. Она была вся румяная и счастливая.
«Да девочки, тайский массаж – это бомбисимо», - подвела итог красотка.
Ранее мы писали, что Никитюк с рассерженным видом раскритиковала невкусную еду, которую заказала. Она разнесла в пух и прах кафе, которое доставило ей некачественные сырники. Телеведущая заявила, что сама приготовит это блюдо вкуснее.
Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев: "Отчухали ее стилисты".
Как сообщала Politeka, Никитюк осрамилась из-за несуразного наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".
Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь...".