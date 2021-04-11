Украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, как получает райское наслаждение

Как передает Politeka.net, Никитюк активно ведет свой блог, где за ней наблюдают почти 4 миллиона подписчиков. Телеведущая показывает не только свое творчество, но и повседневные дела.

У себя в сторис в Инстаграм звезда показала, как проходит сеанс тайского массажа. Эпатажная Леся не постеснялась снять себя прямо во время сеанса массажа, когда она раздетая лежала на кушетке.

«И конечно, и конечно Лесюне полагается массаж», - пропела счастливая Никитюк.

Следующая сторис получилась весьма откровенной, особенно, учитывая актерский талант Леси. Она снимала, как ей делают массаж, а сама издавала охи и ахи. Было видно, что телеведущая релаксирует на полную.

«О дааа…Это фантастика», - промычала удовлетворенная звезда.

После красотка записала видео в раздевалке. Она была вся румяная и счастливая.

«Да девочки, тайский массаж – это бомбисимо», - подвела итог красотка.

Ранее мы писали, что Никитюк с рассерженным видом раскритиковала невкусную еду, которую заказала. Она разнесла в пух и прах кафе, которое доставило ей некачественные сырники. Телеведущая заявила, что сама приготовит это блюдо вкуснее.

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев: "Отчухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк осрамилась из-за несуразного наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь...".