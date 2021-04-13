Прославившаяся на весь мир израильская актриса Галь Гадот недавно рассказала, что беременна

Актриса и модель стала наиболее известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», передает Politeka.net.

С 2008 года Галь Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано. Супруги воспитывают двоих дочерей - Альму и Майю, а в прошлом месяце звезда объявила о том, что снова беременна.

Красотка успевает вести страницы в соцсетях. В частности, на ее Инстаграм подписаны 51,4 миллиона человек. Красотка сумела удивить своих поклонников новым видео (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах модель соблазнительно двигает бедрами в зеленом комбинезоне под музыку. Видно, что красотка была в игривом настроении, демонстрируя животик.

"Давай, девочка!", - написала "чудо-женщина".

За час видео собрало почти 400 тысяч просмотров и много комментариев.

"ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОРОЛЕВА 😍😍😍", "Оооо беременность))))", "идеально ❤️", "Чудо-женщина 😍", "потрясающая красотка", "Одно из лучших видео за день!", "Горячий танец 🔥", "Я так сильно люблю тебя, моя королева", - написали пользователи сети.

Напомним, Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Петах Тикве (Израиль). Отец актрисы работал инженером, мать — учительницей.

В 2004 году она победила в конкурсе «Мисс Израиль», после чего представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Эквадоре, но не вошла в число 15-ти финалисток.

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