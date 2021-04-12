Известный грузинский красавец Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», засветил свою возлюбленную

Как пишет Politeka.net, Иракли долго скрывал свою девушку от публики, хотя в интервью неоднократно намекал, что его сердце занято. 10 апреля звездный «холостяк» и его девушка Лиза опубликовали совместные фото в своих соцсетях.

Стоит отметить, что 36-летний бизнесмен и телеведущий нашел себе очень юную девушку. Лизе всего 19 лет. В Инстаграм сразу же стали обсуждать внешность возлюбленной Иракли. Ее необычная красота и выразительные черты лица вызвали настоящие споры в сети. Одним девушка очень понравилась, а другие посчитали ее не очень красивой.

«Красивая пара», «Выбирал, выбирал...ну тут на вкус и на цвет», «вы серьезно? У него со зрением всё нормально?», «Я подумала сестра», «Внешность отталкивающая, мммда», «Главное, чтобы Иракли нравилась», «Похожа на Лив Тайлер, а ноги какие», «Вроде ничего, но на лошадь похожа», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Лиза родом из Грузии. Несмотря на то, что Иракли искал любовь в Украине, нашел он возлюбленную у себя на родине.

Напомним, что красавчик-"Холостяк" Макацария, влюбившись на шоу "Маска", потерял покой: "Ну и бабник...".

Как сообщала Politeka, потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.

Также Politeka писала, красавчик Макацария наделал шуму, рассекретив свою любимую: "Все женщины Украины рыдают".