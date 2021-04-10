Відомий грузинський красень Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу «Холостяк» і «Танці з зірками», нарешті показав свою кохану

Не так давно колишній "холостяк" зізнався, що зараз його серце зайняте, проте не став розкривати ім'я своєї коханої. Однак, 10 квітня він опублікував у своєму Instagram пост, в якому показав ту саму щасливицю, пише Politeka.net. Нею виявилася дівчина на ім'я Ліза.

На фото вони стоять поруч В ресторані і зворушливо дивляться один на одного. Макацарія приобнімает дівчину за талію, а та щасливо посміхається.

"Любов всього мого життя!",- підписав фото шоумен.

У свою чергу, Ліза також поділилася спільними фото з красенем в своєму Instagram.

У коментарях тут же почали обговорювати фото.

"Ну нарешті", "Алілуія!!! Саме зараз всі жінки України ридають", "Слава Богу! А то я вже думала до старості холостяком буде! Хоч би все вийшло! Нарешті! Ура-ааа!", "Ну, все, Іраклі тепер не в числі завидних холостяків", "Які неймовірні ноги", "Така стройняшка", "дуже милі і прям схожі дівчинка видно Добра", - пишуть люди.

Додамо, що нещодавно в інтерв'ю Макацарія навіть натякнув на те, що незабаром може втратити статус холостяка.

"Офіційно поки не заявив, що я не холостяк, але хто знає... В даний момент у мене є відносини. Коли вже буде, що оголосити, то обов'язково я це зроблю", - говорив він.

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