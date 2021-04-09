Імпозантний красень і підкорювач жіночих сердець з шоу "Холостяк" приголомшив трагічною правдою

Як передає Politeka.net, герой шостого сезону проєкту Іраклі Макацарія розповів у програмі "ЖВЛ", яке випробування випало на його долю (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Макацарія, виявляється, міг ще в 25 років розпрощатися зі статусом холостяка і стати батьком, але сталося непередбачене. У його дівчини, на той момент, стався викидень. Ця трагедія прискорила їх розставання.

"Була проблема - викидень. Звичайно ж, це впливає на будь-які відносини... Там проблеми були й без цього теж", - з гіркотою в голосі згадує Іраклі.

Однак, час йде і сьогодні красень знову замислюється про сім'ю та мріє про відразу чотирьох малюків. За словами Макацарії, зараз в його житті є кохана, і на цей рік у нього великі плани.

"Офіційно поки не заявив, що я не холостяк, але хто знає... В даний момент у мене є відносини. Коли вже буде, що оголосити, то обов'язково я це зроблю", - заявив він.

Нагадаємо, Макацарія, будучи героєм "Холостяка", зупинив свій вибір на молоденькій моделі Олені Лесик. Після року стосунків пара розлучилася. Дівчина розповідала у себе в Instagram про те, що стало причиною розриву.

"Мої почуття і вчинки були щирими в цих відносинах! Готова була від цієї людини народити дітей, будувати з ним сім'ю. Рішення про розставання прийняла я. Не тому, що у мене хтось є... просто я втомилася проявляти ініціативу в наших відносинах! Я просто хочу бути зрозумілою і коханою", - заявляла Олена.

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