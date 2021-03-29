Відомий грузинський холостяк Іраклі Макацарія поділився, що закохався на шоу "Маска" і тепер збирається знайти загадкову красуню

Як повідомляє Politeka.net, відомий грузинських холостяк Іраклі Макацарія став учасником шоу "Маска" на українському телебаченні. У черговому ефірі, де він був Сомом, гарячого красеня викрили. Однак ще до цього прямо на сцені трапився незвичайний поцілунок – до Сому підійшла Сонце і поцілувала його, не знаючи, хто ховається за маскою (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

У BACKSHOW вже за лаштунками Іраклі зізнався, що просто закохався в загадкову красуню, проте не знає, хто насправді ховається за маскою Сонця. "Мені складно, я її шукаю. Хочу її знайти, поки не знаю. Я її знайду, 100%", - заявив Макацарія в короткому інтерв'ю ведучому в закуліссі шоу. Він також запитав ведучого, чи немає у нього інформації, про те, де вона Сонце. Той пообіцяв повідомити Іраклі, якщо щось дізнається про загадкову сонце, в яку холостяк, схоже, вже закохався.

Відзначимо, що після того, як Сома викрили, Іраклі зізнався, що на шоу "Маска" він вперше намагався співати, хоча до цього не співав навіть в караоке ніколи. "У моєму житті це взагалі перший досвід, коли я намагався заспівати, я не вірив, що можу це зробити", - поділився Макацарія, і потім вже жартома додав, що запише альбом і відправиться в турне.

Шанувальники тут же почали обговорювати нове інтерв'ю Іраклі, обговорюючи його участь в шоу. "Красунчик. Талановита людина, талановита в усьому", "Ну і на здоров'я, Іраклій закохувався! Хіба Сонечко не варте любові? Варте", "Іраклі Макацарія розумний, красивий, талановитий і благородна людина", "Ну і бабій Іраклій! То в Розу, то в Сонце закохується! ", - пишуть в коментарях до відео.

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