Известный молдавский певец Дан Балан, который на протяжении двух сезонов был тренером вокального шоу «Голос країни», показал самых близких людей

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц певца в Инстаграм появился редчайший кадр, на котором Дан позирует со своими бабушкой и дедушкой. В сети есть много фото, где артист позирует со своей звездной мамой Людмилой. У себя на родине женщина известная артистка. Однажды она даже приезжала с выступлением на «Голос країни». А вот других родственников артист в сети не светил.

На фото, которое просочилось в Инстаграм, Дан крепко прижал к себе родственников.

«Самое важное - это семья», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники артиста оставили массу восторженных слов.

«Это просто и красиво», «Уже только за это понимание Дан заслуживает уважения!», «Очень красивые», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 42-летний Балан вернулся на «Голос країни» в качестве гостя и разоткровенничался с ведущим. Дан отметил, что бесконечно рад видеть Тину Кароль, с которой ему приписывают роман. Также музыкант признался, что очень скучал за проектом. При этом, своего будущего в "Голосе" артист не видит.

Напомним, что странное поведение Дана Балана за кулисами "Голосу країни" вызвало вопросы: "Такое чувство, что он под....".

Как сообщала Politeka, Дан Балан с красоткой-блондинкой в белоснежном наряде растопил сердца: "Это любовь на всю жизнь".

Также Politeka писала, что Кароль заставила Дана Балана сгорать от ревности на "Голосі країни".