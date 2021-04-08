Співак Дан Балан став об'єктом палких обговорень - без Тіни Кароль не обійшлося

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного молдавського співака в Instagram опублікували цікавий фрагмент із міні-інтерв'ю з ведучим "Голосу країни" Славою Дьоміним (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так як публіку ось уже який рік цікавить тема відносини Дана з Тіною (його колишньою колегою по "Голосу"), природньо, що в нього запитали, чи був він радий зустрітися з "коханою".

Балан із загадковою посмішкою на обличчі відповів, що був "нескінченно радий її побачити". Також Дьомін жартома запитав, куди артист поцілував Кароль, в праву або ліву щоку.

"Куди захотілося, туди й поцілував", - знайшовся, що відповісти Балан.

Водночас публіку спантеличила дивна поведінка співака, особливо міміка. В коментарях почали розмірковувати, що Дан був не зовсім тверезий під час запису інтерв'ю.

"Він дійсно на інтерв'ю у Дьоміна після ефіру був під чимось..."

"А що у нього з мімікою )? Ну блін таке відчуття, що він під чимось!" - "він бухарь"

"Мені одній здалося, що він частенько подшофе або ще під чим?"

"Він бухий і у нього сушняк, а тут ще й питання незручні))) співчуваю..."

"😢Жалюгідне видовище"

"Не можна було нормально задавати питання? Їм аби про Тіну запитати. Викрутився, але видно по ньому, як задрали його вже цими питаннями"

"Видно, що Дан любить Тіну, але на жаль вона бачить в ньому хорошого друга, це моя особиста думка. Якщо Тіна не відповість взаємністю, то любов перегорить"

"Реально п'яний або обкурений. У нас в будинку живе сусід алкаш, коли він вгашений, у нього міміка один в один, як у Дана в цьому інтерв'ю.😂"

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого " малюка "на" Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".

Як повідомляла Politeka, Балан, Кароль і Винник влаштували "розбірки" на "Голосі країни", кадри любовного трикутника: "як ще рейтинги рятувати".

Також Politeka писала, що Кароль на " Голосі країни "підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання:"Тіна і Дан живуть...".