Відомий співак Дан Балан завоював серця українок, які зараз пильно стежать за його творчістю і не тільки
Артист народився в Кишиневі (Молдова) в сім'ї дипломата і популярної телеведучої, передає Politeka.net. Артист, якому зараз 42 роки, з ранніх років став займатися музикою, зрозумівши що це його покликання.
Зараз співак не тільки зайнятий записом нових пісень, але також частий гість і суддя різних проєктів. Популярність артиста зросла в Україні після того, як він став тренером на шоу "Голос країни", де його колегою була співачка Тіна Кароль. До слова, з останньою співакові досі приписують роман.
Дан Балан неодноразово показував свою маму, і деякі користувачі мережі відзначали її велику схожість з Тіною Кароль. Чи так це насправді, можна поміркувати, оцінивши фото матері Дана.
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Так, цього разу шанувальники в одній з фан-груп розмістили знімок, де співак позував красунею-блондинкою в білосніжному вбранні, тобто зі своєю мамою, Людмилою Балан.
Люблячий син притулився до родички і обидва посміхнулися, розтопивши серця шанувальників.
"Сонячна @ludmilabalan_tantiludmila на "Голосі" торік😻 🥰", - написали автори поста.
Публікація зібрала понад 1000 лайків.
"Незабутні враження та неповторні емоції❤️👏", " мамо!🔥 Це любов на все життя ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, своє особисте життя Дан Балан приховує, тому в мережі ходить багато чуток про його романи і дітей.
Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого " малюка "на" Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".
Як повідомляла Politeka, Балан, Кароль і Винник влаштували "розбірки" на "Голосі країни", кадри любовного трикутника: "як ще рейтинги рятувати".
Також Politeka писала, що Кароль на " Голосі країни "підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання:"Тіна і Дан живуть...".