Відомий співак Дан Балан завоював серця українок, які зараз пильно стежать за його творчістю і не тільки

Артист народився в Кишиневі (Молдова) в сім'ї дипломата і популярної телеведучої, передає Politeka.net. Артист, якому зараз 42 роки, з ранніх років став займатися музикою, зрозумівши що це його покликання.

Зараз співак не тільки зайнятий записом нових пісень, але також частий гість і суддя різних проєктів. Популярність артиста зросла в Україні після того, як він став тренером на шоу "Голос країни", де його колегою була співачка Тіна Кароль. До слова, з останньою співакові досі приписують роман.

Дан Балан неодноразово показував свою маму, і деякі користувачі мережі відзначали її велику схожість з Тіною Кароль. Чи так це насправді, можна поміркувати, оцінивши фото матері Дана.

Так, цього разу шанувальники в одній з фан-груп розмістили знімок, де співак позував красунею-блондинкою в білосніжному вбранні, тобто зі своєю мамою, Людмилою Балан.

Люблячий син притулився до родички і обидва посміхнулися, розтопивши серця шанувальників.

"Сонячна @ludmilabalan_tantiludmila на "Голосі" торік😻 🥰", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 1000 лайків.

"Незабутні враження та неповторні емоції❤️👏", " мамо!🔥 Це любов на все життя ❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, своє особисте життя Дан Балан приховує, тому в мережі ходить багато чуток про його романи і дітей.

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого " малюка "на" Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".

Як повідомляла Politeka, Балан, Кароль і Винник влаштували "розбірки" на "Голосі країни", кадри любовного трикутника: "як ще рейтинги рятувати".

Також Politeka писала, що Кароль на " Голосі країни "підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання:"Тіна і Дан живуть...".