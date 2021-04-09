Популярне шоу "Голос країни" продовжує радувати шанувальників співаків і молодих виконавців цікавими відкриттями і захоплюючими сюжетами розвитку взаємин на сцені

Як передає Politeka.net, в соцмережі Instagram звужує величезну кількість пабліків, які стежать за творчістю знаменитостей, одним з таких є фан-аккаунт "dantinfan", в якому розмістили відео як Дан Балан дивиться на обійми Тіни Кароль з молодим виконавцем Денисом Потреваєвим, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

На відео Тіна підходить до Деніса, і вони обіймаються, при цьому Денис дивиться на Дана, який проводжає Тіну жадібним поглядом. Погляди чоловіків зустрічаються... Видно, що Дану Балану не все одно що Кароль обіймає інший чоловік, тим більше, що перед цим Дан розкритикував Дениса.

На тлі чуток про роман, який підігрівають самі артисти, відео якнайкраще демонструє ревнощі Балана. У ролику звучить знаменитий трек Yasmin Levy"La Alegria".

Шанувальники прокоментували побачене:

"Вони зжерли один одного 😂😂", "👍👍👍👍👍👍🤗🤗🤗🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "це дуже цікавий момент. Дан розкритикував Дениса, а той обіймає Тіну, бачить реакцію Дана і ще сильніше і довше обіймає... Ось вона чоловіча помста😂", " його жінка😍 💜 💜 😍", " ревнує значить любить .Але Дана Тіна так не обіймає😢 😢 😢", " ще які ревнощі!🔥 ", "Ревнивий чоловік так не дивиться...Дану навіть ніяково на них дивитися😉 💜", "таку красиву і талановиту як Тіна, будь Б ревнував", "погляд того і того це просто😍", "він такий ревнивий😍 😍 😍 😍 🔥".

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