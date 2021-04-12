Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала слова экс-мужа Евгения Паперного о том, как он поднял на нее руку

В интервью программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что первый раз Паперный ее ударил еще до брака, будучи нетрезвым.

"Я даже не помню, из-за чего была эта ссора. Он меня тогда ударил! И наутро он сказал — не может вспомнить. Этого не было. Это было еще до женитьбы, меня это не остановило! И через два месяца я вышла за него замуж, потому что такая судьба. Я подумала, что это случайно! Что это не может повториться! " — рассказала Ольга.

«Не дай бог, чтобы это было каждый день. У нас такого не было! Евгений Васильевич, да, он злоупотреблял и в принципе и сегодня может рюмку опрокинуть. Это такой недостаток, который присущ многим актерам», — объяснила артистка.

Также Паперный ударил Сумскую, когда узнал, что она изменила ему с актером Виталием Борисюком (впоследствии он стал супругом артистки, в барке они по сей день).

С течением времени Сумской удалось объясниться и с бывшим мужем. Сегодня Евгений Паперный — художественный руководитель антрепризы, где играет и Ольга, и Виталий.

"Евгений Васильевич переступил это. Потому что я его все же обидела. Я ушла от него. Но нашел в себе силы восстановить эти отношения. И пригласить нас к сотрудничеству", — поделилась актриса.

Сама Сумская давно простила Паперного и даже нашла в себе сиы публично перед ним извиниться.

"Я ему никогда не говорила этих слов извинения. Никогда. Вот так искренне, откровенно. Поэтому пусть он меня простит. За то, что было!" — сказала Сумская.

Напомним, ранее Паперный рассказал, что ударил супругу, когда она назвала его козлом.

«Однажды, когда мы уже расходились, я помню на кухне мне было сказано: "Ну ты и козел". Думаю: "Твою мать" и я как залепил, она и полетела. У нее след потом был. Она тоналку накладывала», – признался Евгений Паперный.

Также он добавил, что имел мужской разговор с Виталием Борисюком. "Я говорю ему: "Смотри, если это просто... я убью на***. Он говорит: "Я еще со студенчества был влюблен". И я с пониманием отнесся. У меня у самого рыльце в пуху, – заявил Евгений Паперный.

Как известно, у Ольги Сумской в Браке с Паперным родилась дочь Антонина. Она пошла по стопам родителей, и избрала для себя карьеру актрисы Сейчас она живет в Москве.

Также у Сумской и ее нынешнего супруга Виталия Борисюка есть дочь Анна.

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