Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала слова экс-мужа Евгения Паперного о том, как он поднял на нее руку
В интервью программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что первый раз Паперный ее ударил еще до брака, будучи нетрезвым.
"Я даже не помню, из-за чего была эта ссора. Он меня тогда ударил! И наутро он сказал — не может вспомнить. Этого не было. Это было еще до женитьбы, меня это не остановило! И через два месяца я вышла за него замуж, потому что такая судьба. Я подумала, что это случайно! Что это не может повториться! " — рассказала Ольга.
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«Не дай бог, чтобы это было каждый день. У нас такого не было! Евгений Васильевич, да, он злоупотреблял и в принципе и сегодня может рюмку опрокинуть. Это такой недостаток, который присущ многим актерам», — объяснила артистка.
Также Паперный ударил Сумскую, когда узнал, что она изменила ему с актером Виталием Борисюком (впоследствии он стал супругом артистки, в барке они по сей день).
С течением времени Сумской удалось объясниться и с бывшим мужем. Сегодня Евгений Паперный — художественный руководитель антрепризы, где играет и Ольга, и Виталий.
"Евгений Васильевич переступил это. Потому что я его все же обидела. Я ушла от него. Но нашел в себе силы восстановить эти отношения. И пригласить нас к сотрудничеству", — поделилась актриса.
Сама Сумская давно простила Паперного и даже нашла в себе сиы публично перед ним извиниться.
"Я ему никогда не говорила этих слов извинения. Никогда. Вот так искренне, откровенно. Поэтому пусть он меня простит. За то, что было!" — сказала Сумская.
Напомним, ранее Паперный рассказал, что ударил супругу, когда она назвала его козлом.
«Однажды, когда мы уже расходились, я помню на кухне мне было сказано: "Ну ты и козел". Думаю: "Твою мать" и я как залепил, она и полетела. У нее след потом был. Она тоналку накладывала», – признался Евгений Паперный.
Также он добавил, что имел мужской разговор с Виталием Борисюком. "Я говорю ему: "Смотри, если это просто... я убью на***. Он говорит: "Я еще со студенчества был влюблен". И я с пониманием отнесся. У меня у самого рыльце в пуху, – заявил Евгений Паперный.
Как известно, у Ольги Сумской в Браке с Паперным родилась дочь Антонина. Она пошла по стопам родителей, и избрала для себя карьеру актрисы Сейчас она живет в Москве.
Также у Сумской и ее нынешнего супруга Виталия Борисюка есть дочь Анна.
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