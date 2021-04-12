Популярная украинская певица Настя Каменских, которая уехала в Мексику без мужа, показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских отправилась не так давно в Мексику с подругой, мамой и помощницами. Красотка решила снимать шоу "Девочки рулят" именно в Южной Америке, но не позвала с собой мужа Алексея Потапенко.

В этот раз Настя опубликовала фото, где показалась в леопардовом бикини. Девушка снимала себя сверху, демонстрируя идеальный бюст.

"Настроение моего дня: полный солнечного света. А какое у вас сегодня настроение? Опишите эмоджи в комментариях", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Я тоже мечтаю о солнышке", "состояние "хочу на море", "А мне понравились украшения, люблю такое нежное", "Какая ты миленькая!", "Иногда ты выглядишь потрясающе, иногда даже лучше", "Конфета", "Ну, прелесть", "Обалденный ракурс".

Мы писали, что певица Настя Каменских продолжает веселиться без мужа на отдыхе в Мексике.

Красотка на кадрах показала, как вместе с мамой Лидой и подругой Аней Андрийчук веселилась в автомобиле. Красотки были беззаботными и наслаждались жизнью.

Напомним, раздетая Настя Каменских устроила обжигающие танцы с экс-женой Позитива

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