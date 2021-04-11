Певица Настя Каменских показала откровенное фото в соцсети и получила волну критики от поклонников

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть забавное фото из Мексики, на котором появилась в весьма необычном образе и веселой позе.

На новом снимке Настя запечатлена, лежа посреди улицы – она прилегла на спину, раскинула руки и задрала длинные ноги. Перед камерой красотка появилась в соблазнительном образе – на ней коротенькие черные шортики и прозрачная бежевая кофточка, сквозь которою просвечивается темные бюстгальтер. На ногах певицы удобные шлепанцы, голову она прикрыла ковбойской шляпой, а рядом с ней на земле лежит небольшой темные рюкзак. А вот лица артистки практически не видно, она прикрыла его своей необычной шляпкой.

В подписи к фотографии веселая Каменских написала: "Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть не легко, пусть, штормит внутри! И кажется, что все таким странным и не понятным, но это твой путь и он прекрасен по-своему". Конечно же поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, упражняясь в остроумности в комментариях к фото.

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Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

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