Известная украинская актриса Елизавета Василенко, которая прославилась после роли в сериале "Школа", ошарашила кадрами с окровавленным лицом

Как пишет Politeka.net, не так давно Лиза уехала жить в Москву, где продолжает развивать карьеру тиктокерши. Кроме Тик Тока Лиза активно занимается рекламой, а также иногда светится в различных проектах.

У себя в Инстаграм Василенко опубликовала фото и видео из клипа, в котором она снялась. На кадрах девушка предстала с окровавленным лицом. Оказалось, что по сюжету клипа девушка с парнем разбиваются на автомобиле. Машина загорается, а парень уносит окровавленную Лизу от машины.

«ДРУЗЬЯ! Премьера клипа @timursorokin «Рваные форсы»! Давайте все посмотрим, это очень круто», - подписала пост Василенко.

В комментариях девушке оставили массу восторженных отзывов. Поклонникам очень понравился клип и то, как реалистично Лиза сыграла жертву аварии.

«Класс круто», «Это шикарно», «Клип такой качественный», «Нереальные», «Это бесподобно!!! Снимать дубль, зная о том, что за спиной сильное пламя!», «Вы лучший Каллаб, Вам нельзя расставаться!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности: "Помню, что он сверху…".

Как сообщала Politeka, скандальная звезда "Школы" Лиза Василенко с расстегнутым топом прогулялась по Москве: "Бабы завидуют".

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