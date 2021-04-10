Молода українська актриса Єлизавета Василенко, яка прославилася головною роллю в серіалі "Школа" з висунутим язиком, показала, як тепер працює в Росії

Після гучного скандалу Єлизавета продовжує публікувати провокаційні фотографії у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, 22-річна актриса і тіктокерша в джинсовій куртці відкрила рот, висунула язик і піднесла льодяник, при цьому в підписі, дівчина розповіла, що потрібно зробити, щоб отримати 12-й айфон.

"Підпишись на моїх друзів в підписках прямо зараз і тебе чекають десять 12-х айфонів вже сьогодні😌 💖", - запевняє Василенко.

У коментарях фоловери вже відреагували на побачене, деякі лаконічно написали, «Хочу».

Нагадаємо, що Ліза, яка отримала широку популярність в Україні завдяки молодіжному серіалу» Школа «на 1+1, після переїзду в Росію зробила кілька скандальних заяв щодо своєї батьківщини і навіть загриміла за це в базу "Миротворця".

У своєму недавньому інтерв'ю YouTube-каналу «гармата», актриса зізналася, що на одній з вечірок у Москві її згвалтували. Це сталося, коли дівчині було всього 17 років і вона підробляла ескортницею. Також Українка заявила, що»краще здохнути в Росії, ніж в Україні".

Після того, як вона дізналася, що її внесли в базу сайту «Миротворець, не стрималася і записала гнівне повідомлення у себе в Instagram, вкривши матом українців.

«У мене два висловлювання з цього приводу. Перший-Пі * дець. Другий-звертаюся до фанатичних патріотів, які це зробили: хлопців, я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я в ній народилася, виросла», - підкреслила Василенко.

Нагадаємо, що юна зірка " Школи "в сітчастих колготках непристойно задерла спідничку:"важкі підлітки".

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