Актриса Ліза Василенко, зірка "школи", показала себе на прогулянці в Москві

Як пише Politeka.net, Ліза Василенко отримала популярність після виходу молодіжного серіалу "Школа". Але не так давно красуня переїхала в Москву і дала інтерв'ю, в якому неоднозначно говорила про Україну, за що дівчину внесли в базу "Миротворця".

Цього разу дівчина гуляла по Москві в топіку, на якому розстебнула три гудзики. Василенко показала в Instagram кілька фото, де знялася в різних ракурсах.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива дуже", " любиш нас?", "Шалено красива", "Богиня", "найкраща", "Сонце", "Люблю тебе дуже", "який пупс", "Ліза Василенко офіційно крашиха"," пацани течуть, а баби заздрять, "дівчина, не треба так красиво, я осліпла", "Крашиха втекла з пінтересту".

Ми писали, що молода українська актриса Єлизавета Василенко показала, як тепер працює в Росії.

Так, 22-річна актриса і тіктокерша в джинсовій куртці відкрила рот, висунула язик і піднесла льодяник, при цьому в підписі, дівчина розповіла, що потрібно зробити, щоб отримати 12-й айфон.

Нагадаємо, юна зірка "школи" Василенко загриміла в базу "Миротворця" за висловлювання про Україну

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