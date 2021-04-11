Актриса Ліза Василенко, зірка "школи", показала себе на прогулянці в Москві
Як пише Politeka.net, Ліза Василенко отримала популярність після виходу молодіжного серіалу "Школа". Але не так давно красуня переїхала в Москву і дала інтерв'ю, в якому неоднозначно говорила про Україну, за що дівчину внесли в базу "Миротворця".
Цього разу дівчина гуляла по Москві в топіку, на якому розстебнула три гудзики. Василенко показала в Instagram кілька фото, де знялася в різних ракурсах.
Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Змучена Осадча здивувала виглядом без макіяжу і зважилася на зізнання: "Не моє..."
Закоханий півфіналіст " Холостячки "Рибак приголомшив одкровеннями і фото з дівчиною: "Пухкий хлопчик..."
Над відважним Комаровим зі "Світ навиворіт" нависла страшна небезпека: "З отруйною змією..."
Екс-чоловік Ані Лорак рвонув до Москви після звістки про її швидке весілля: "Лечу до моєї любові"
"Красива дуже", " любиш нас?", "Шалено красива", "Богиня", "найкраща", "Сонце", "Люблю тебе дуже", "який пупс", "Ліза Василенко офіційно крашиха"," пацани течуть, а баби заздрять, "дівчина, не треба так красиво, я осліпла", "Крашиха втекла з пінтересту".
Ми писали, що молода українська актриса Єлизавета Василенко показала, як тепер працює в Росії.
Так, 22-річна актриса і тіктокерша в джинсовій куртці відкрила рот, висунула язик і піднесла льодяник, при цьому в підписі, дівчина розповіла, що потрібно зробити, щоб отримати 12-й айфон.
Нагадаємо, юна зірка "школи" Василенко загриміла в базу "Миротворця" за висловлювання про Україну
Також Politeka писала, що моторошна доля наздогнала юну зірку серіалу" Школа " в Москві, розкрилися подробиці
А ще Politeka повідомляла, що зірка "школи" Ліза Василенко з висунутим язиком здивувала кадрами з овечкою