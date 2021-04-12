Старшая дочь известной певицы Оли Поляковой, которая активно продвигается в соцсетях, разместила небольшое видеов котором показала свои занятия в постели

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша Полякова обратилась к своим поклонникам, и попросила подписаться на нее в TikTok. Девушка показала, как снимает видео, чтобы потом выкладывать их в соцсети, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Маша показала, как заправляет кровать, после чего забирается на нее вместе с ноутом, смотрит видео и тренируется играть на гитаре. После занятий Маша откидывается на кроватку и поет, засунув наушник в ушко.

"Подпишитесь плиз на мой тик ток mashapolyakova12 люблю ⚡️⚡️⚡️ А вы снимаете тик ток ??", - попросила дочь знаменитости.

Поклонники не стали писать, снимают ли они тик ток, зато отреагировали очень по-разному, оценивая макияж девушки. Одним фолловерам Маши она показалась прекрасной и несравненной, другим наоборот.

" Боже какая ты красивая 😍", "Красотка😍😍😍😍😍", "О,господи......Опять эти стрелки не понятные😂😂", "Почему ты такое чучело?", - написали фолловеры девушки.

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