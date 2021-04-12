Поклонники Тины Кароль пришли в восторг от ее роскошного «весеннего» платье на шоу «Голос країни»

Как известно, в этом сезоне популярного песенного шоу Тина осталась в кресле тренера. В эфире недавнего выпуска певица появилась в эффектном зеленом платье, которое произвело впечатление на ее поклонников. Соответсвующими снимками звезды ее фанаты поделились в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Тина запечатлена на съемочной площадке шоу. Для нового эфире певица выбрала обтягивающее зеленое платье на тонких лямках и с глубоким декольте. Особой красоты наряду придал материал, чем-то напоминающий чешуйки змеиной кожи. Ассоциацию усилил и серебристый узор на платье. Высокий разрез на юбке придал общему образу певицы нотку соблазна.

«Понравился образ Тиночки на «Голос країни»?», - поинтересовались авторы поста.

Фанаты певицы тут же принялись делиться своими впечатлениями.

«Такая весенняя», «Хорошая девочка», «Волшебная», «Наша красавица», «Королева наша», «Да, очень», «Бесподобна», «Да. Очень. Весеннее настроение», «главного аксессуара не хватает...Балана на шее...», «Она всегда красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на эфире «Голоса» Олег Винник не удержался, чтобы не пойти успокаивать Тину Кароль во время эмоционального выступления одной из конкурсанток. Артист обратился к певице: "Ну, что ты рыдаешь. Давай я вот так, а ты будешь говорить... Это так приятно. Дякую, ты сделала реально вещь...".

Напомним, Винник нежно успокоил пустившую слезу Тину Кароль, пока Балана нет рядом: "Чего ты рыдаешь?".

Как сообщала Politeka, кокетка Тина Кароль в розовом платье с вырезами забыла о смущении: "Как бес вселился".

Также Politeka писала, что страстная Кароль переборщила с декольте, подразнив выпирающим бюстом: «Фея Динь-Динь».