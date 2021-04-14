Телеведущая Леся Никитюк в детстве до популярности и работы на шоу была совсем другим человеком

На фан-аккаунте Леси решили вспомнить один из последних постов телеведущей, которым она делилась, желая показать себя настоящую. На детском архивном фото юная красавица Никитюк была совсем другим человеком.

Как в шутку сама подметила телеведущая, тогда она ходила в 9 класс и была милой, скромной, наивной девочкой, не такой, как сейчас. До переезда в Киев, она была совсем как другой человек.

В кадре можно заметить Никитюк со стрижкой каскад, слегка подкрученными локонами на кончиках и простенькой челкой. С ярким макияжем и улыбкой на лице Леся позировала в белой майке, джинсовой курткой и популярных деревянных бусах на шее.

«Ребятки вопрос у меня к вам😁 Как лучше как было раньше или как сейчас? 9-класс 😱», - говорится в подписи под фото.

Фанаты принялись делиться мнениями:

«Молодость не изменила, как была лиса, так и осталась; И мне 2 больше нравится🔥; Раньше 😍; ха, не знаю, мне больше 2 нравится; красотка была и есть; Всегда хорошо! Даже отлично!; Красоту ничем не испортить!❤️😍; и сейчас красотка❤️; Очаровашка; На разных фото по своему красива; Хорошенькая везде; 👏во какая молодая Леся, одна невинность пока что🔥».

Также 33-летняя звезда опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись стройной фигуркой и "бесконечными" ножками.

Девушка позировала в необычном купальнике телесного цвета, из-за чего кажется, будто ткань невидимая, издалека отчетливо видны лишь черные вставки.

Леся томно расставила ножки, поиграв на камеру волосами.

Фото было сделано во время ее последнего отпуска этой зимой, который она провела на Мальдивах. Фантастический пейзаж и загорелая Никитюк - два в одном.

Напомним, что Леся Никитюк удивила, какой была до популярности и переезда в Киев: "Отчухали ее стилисты".

Как сообщала Politeka, Никитюк осрамилась из-за несуразного наряда на прогулке по Киеву: "Леся, где штаны?".

Также Politeka писала, что Никитюк сняла штаны ради зажигательных танцев с завидным красавчиком: "Леся, не позорь...".