Музыкант, композитор и экс-муж Наташи Королевой Игорь Николаев поделился своей болью

Как передает Politeka.net, известный артист в своем Instagram сообщил трагичную новость.

«Большое горе. Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос «Песняров», спевший их лучшие хиты. Лёня часто бывал в нашем доме, привозил мне в подарок свои картины (он великолепный художник!), приезжал ко мне на мои концерты в Беларуси, выходил на сцену и мы с ним вместе пели его знаменитые «Рушники»... Трудно, невозможно поверить, что его нет... Тяжело терять друзей... Царствие тебе небесное, Лёнечка!» - написал он.

Белорусский музыкант и солист группы «Песняры» Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года.

Солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок раскрыл причину.

«Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо "Песняров". Это был солист номер один. Если бы он следил за здоровьем, мог бы еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — сообщил Скорожонок.

В состав Вокально-инструментального ансамбля «Песняры» под управлением Владимира Мулявина Борткевича включили спустя год после основания ансамбля в 1970 году. Солистом так называемого золотого состава «Песняров» Борткевич был с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года вплоть до смерти Мулявина.

Напомним, Наташа Королева и ее сын от Тарзана неожиданно обратились к Николаеву: "Был неправ..."

Как сообщала Politeka, разгоряченная шампанским Королева на Мальдивах вспомнила о бывшем муже: "Лучшее от Игоря..."

Также Politeka писала, что горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."