Отдыхающие на жарких курортах звезды показали свои идеальные фигуры в бикини

Многие популярные знаменитости стараются проводить свободное время с пользой для себя, поэтому отправляются в отпуск на жаркие курорты, где покоряют своими появлениями на пляже, не стали исключением и Вера Брежнева, Настя Каменских и сестрички Кардашьян. В пляжной битве бикини, судя по комментариям, победителя выбрать было сложно.

Ради идеальной фигуры каждая из звезд придерживается своего плана питания, отказалась от множества продуктов и частый гость в спортзале. К примеру, Ким Кардашьян после одного неудачного фото фанатично боится получить критику снова, поэтому очень следит за собой, чтобы даже целлюлита не было видно.

Вера Брежнева уверяла, что без должных ограничений сразу растолстеет, ведь склонна к полноте. Лишь благодаря тренировкам и правильному режиму она в форме. А вот Настя Каменских, по мнению поклонников, наоборот поправилась на отдыхе, тем не менее, ей это идет.

Модель Кендалл Дженнер же смутила появлением в бикини и сапогах, дерзко сочетая две противоположные сезонам вещи.

«Весна, звёздные красотки уже загорают в тёплых краях. Кто 🔥?», - говорится в подписи к снимкам.

Поклонники сразу ответили:

«А чего только в сапогах ? А где шуба?😢А шапка? А варежки😢?!; Уже не знают как с ума сойти. И оголяются, и выражаются... . Что будет дальше? А дальше вроде уже некуда; Хватит уже их показывать ,надоели эти голые тела есть специальные журналы там и показывайте; Загорать в сапогах прикольно🙈; эти трусы дают ассоциацию с кентавром🤦; Мяско жарится. Кому рёбрышек, кому бедра, кому окорок, лопатку , грудок???😂😂; Боже сколько Фильтров👀; Всё напоказ 😉👎; Прикольные девчонки!!!».

Отметим, Настя Каменских все еще отдыхает в Мексике. Настя показывает интригующие кадры из отдыха, хвастается фигурой и удивляет неординарными выходками. В этот раз на сонном утреннем фото Настя в простом тоненьком халатике решила покрасоваться перед фанатами.

Сидя за столом, на котором выставлены вкусные экзотичные плоды, звезда мило позировала, демонстрируя естественную красоту. Чтобы сделать акцент на лице без макияжа, Каменских поднесла к нему руки, приподнимая подбородок.

Напомним, что довольная Каменских в крошечном платье обтянула самые сочные места: "Ну роскошная бэйба".

Как сообщала Politeka, раздетая Настя Каменских устроила обжигающие танцы с экс-женой Позитива: "Давай уже...".

Также Politeka писала, что "сбежавшая" от Потапа Каменских поддалась искушению на отдыхе: "А где ваше обручальное кольцо?".